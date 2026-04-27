Agents Rurals intercepta a una persona colocando cebos con veneno en Sant Martí d'Albars (Barcelona)

El cadáver de un buitre hallazo en una zona agrícola de Sant Martí d'Albars
El cadáver de un buitre hallazo en una zona agrícola de Sant Martí d'Albars - AGENTS RURALS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 27 abril 2026 15:42
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BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals ha interceptado 'in fraganti' a una persona en una zona agrícola de Sant Martí d'Albars (Barcelona) colocando cebos envenenados y cierra así una investigación iniciada a principios de 2025 tras el hallazgo del cadáver de un buitre en una riera de la zona.

Tras este primer indicio, los agentes desplegaron diversas actuaciones de investigación y vigilancia que han permitido localizar y recoger como pruebas un total de nueve animales muertos, concretamente seis cuervos y tres buitres comunes, informa el cuerpo en un comunicado este lunes.

Por estos hechos, Agents Rurals ha presentado diligencias ante Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por un presunto delito contra la fauna, ya que podrían constituir un delito para la utilización de venenos destinados a la caza y por haber causado la muerte de especies protegidas.

La persona interceptada ya fue condenada penalmente en 2011 a raíz de unos hechos similares investigados por Agents Rurals.

Los delitos contra la fauna están castigados con penas de prisión de seis meses a dos años o con una multa de 8 a 24 meses, así como la inhabilitación para el ejercicio profesional y para la caza por un periodo de entre dos y cuatro años.

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