Agents Rurals intercepta a una persona colocando cebos con veneno en Sant Martí d'Albars (Barcelona)

El cadáver de un buitre hallazo en una zona agrícola de Sant Martí d'Albars - AGENTS RURALS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals ha interceptado 'in fraganti' a una persona en una zona agrícola de Sant Martí d'Albars (Barcelona) colocando cebos envenenados y cierra así una investigación iniciada a principios de 2025 tras el hallazgo del cadáver de un buitre en una riera de la zona.

Tras este primer indicio, los agentes desplegaron diversas actuaciones de investigación y vigilancia que han permitido localizar y recoger como pruebas un total de nueve animales muertos, concretamente seis cuervos y tres buitres comunes, informa el cuerpo en un comunicado este lunes.

Por estos hechos, Agents Rurals ha presentado diligencias ante Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por un presunto delito contra la fauna, ya que podrían constituir un delito para la utilización de venenos destinados a la caza y por haber causado la muerte de especies protegidas.

La persona interceptada ya fue condenada penalmente en 2011 a raíz de unos hechos similares investigados por Agents Rurals.

Los delitos contra la fauna están castigados con penas de prisión de seis meses a dos años o con una multa de 8 a 24 meses, así como la inhabilitación para el ejercicio profesional y para la caza por un periodo de entre dos y cuatro años.