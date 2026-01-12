Los agricultores se reunirán con Illa esta tarde y abren un carril del Port de Tarragona

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, este sábado en Pontós, Girona, Catalunya (España).- Glòria Sánchez - Europa Press

TARRAGONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes han accedido a abrir un carril de entrada y salida del Port de Tarragona vía la A-27 tras concederles una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para este lunes por la tarde.

Así lo ha informado Revolta Pagesa en un comunicado este lunes por la mañana, donde han apuntado que durante la mañana se abre el paso de un carril de entrada y salida al enclave portuario y el campesinado movilizado irá recogiendo y marcharán en columna para levantar la movilización.

"A última hora de la noche de ayer, con negociaciones con la Conselleria, hicimos patente que el campesinado necesitaba una garantía más para que las palabras del conseller fueran más palpables por todos nosotros, concediendo una reunión con el presidente de la Generalitat hoy por la tarde. Por eso en Tarragona levantamos la movilización", han apuntado.

Aún se mantienen los cortes iniciados la semana pasada en la AP-7 en Pontós (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y la C-38 a su paso por el Coll d'Ares, también en Girona (sólo restringen el paso de camiones).

Los cortes preceden a las decisiones tomadas en asambleas tras la reunión de este domingo por la tarde en Bàscara (Girona) entre el sector y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, pese a que él les ha prometido una reunión esta próxima semana para hacer "frente común" ante el acuerdo UE-Mercosur, aunque les ha pedido levantar estos bloqueos.