Agricultura pide a las cárnicas cuidar los detalles: "Se juega en la Champions y hay gente que busca errores"

Publicado 06/03/2018 18:10:07 CET

LLEIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Valentín Almansa, ha pedido este martes al sector cárnico que cuide mucho los detalles para mantener las exportaciones argumentando: "Se juega en la Champions y hay mucha gente que busca errores".

"Somos un sector que vende mucho fuera, hay que tener mucho cuidado, jugamos en Champions y en esta liga todo cuenta por lo que hay que tener mucho cuidado con todo, hay que estar atento a los detalles; todo el mundo nos mira, somos enemigos comerciales de mucha gente y hay mucha gente que está buscando los errores para darnos", ha afirmado Almansa en Lleida, donde ha inaugurado el 18 Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados.

Almansa ha destacado que la industria cárnica es un sector económicamente importante, que tiene que trabajar con idea de "cadena" y ha insistido en que "se ha acabado la lucha de clases entre productor, industria o comercializador".

Preguntado por la prensa sobre el plan de inspecciones del Ministerio de Agricultura para comprobar la situación de la vacunación de la cabaña de porcino contra la Aujeszky, ha señalado que se trata de una enfermedad contra la que en España se vacuna desde hace tiempo por lo que la situación sanitaria es muy buena en la que se está detectando "una cierta relajación en el sector".

"Desde la administración vamos a dar una vuelta de tuerca para que el sector vuelva a coger otra vez fuerza y que no baje la presión", no es que tengamos un problema con la Aujeszky, es que estamos detectando una cierta relajación y creemos que es bueno dar ese mensaje, vamos a ayudar a que el sector no se relaje", ha afirmado Almansa.