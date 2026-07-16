Aiguamúrcia (Tarragona) registra un nuevo incendio al que Bombers destina 31 dotaciones

Nuevo incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) - BOMEBRS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este jueves por la tarde en un nuevo incendio en Aiguamúrcia (Tarragona), que avanza en dirección norte, con 31 dotaciones, 10 de ellas aéreas.

Se ha recibido el aviso a las 14 horas, informan en un mensaje de X recogido por Europa Press.

La cabeza del incendio propaga hacia una zona de viñedos y el flanco derecho ya ha afectado a una colina y avanza en descendiente.