Aire Ancient Baths da entrada a Khemia como accionista minoritario para impulsar su expansión

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía de gestión de centros de relajación Aire Ancient Baths ha dado entrada a la firma de inversión Khemia como accionista minoritario con el objetivo de acelerar su plan de expansión y consolidación en el sector, explica la empresa este miércoles en un comunicado.

El consejero delegado de Aire Ancient Baths, Amadeo Serra, ha explicado que "la incorporación de Khemia como accionista nos permite reforzar nuestra estructura de capital y afrontar la próxima fase de crecimiento con una sólida posición financiera".

Desde Khemia, por su parte, el consejero delegado, Tomás de Heredia, ha destacado que la compañía de gestión de centros de relajación es un "líder global en su sector", con tanto una posición competitiva sólida como potencial de crecimiento y de generación de valor, en sus palabras.

Fundada en 2001, Aire Ancient Baths opera una decena de centros distribuidos en Europa y Norteamérica y está actualmente desarrollando su plan estratégico de crecimiento internacional, con el objetivo de "reforzar todavía más su actual posición de liderazgo".

"Khemia es capital empresarial con una visión de largo plazo alineada con la nuestra, que respalda plenamente nuestra estrategia y aporta una solución totalmente adaptada a nuestras necesidades", ha añadido Serra.