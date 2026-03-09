Airspan y Atika colaboran para acelerar la evolución del 5G táctico en entornos de defensa

Momento de la firma del acuerdo - ATIKA

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Airspan Networks Holdings y Atika Venture han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar capacidades avanzadas de conectividad para entornos militares y de seguridad, informa Atika en un comunicado este lunes.

El acuerdo establece un marco de colaboración comercial, técnico y operativo con foco inicial en España y proyección sobre oportunidades europeas, con el objetivo de acelerar la adopción de arquitecturas de comunicaciones móviles, resilientes y preparadas para misiones críticas en entornos hostiles o degradados.

Ambas empresas prevén combinar capacidades complementarias para avanzar en soluciones de conectividad táctica basadas en redes 5G desplegables, nodos integrados e inteligencia artificial aplicada a la red.

El ceo de Airspan, Glenn Laxdal, ha explicado que Atika "complementa" la capacidad operativa de su empresa con experiencia en defensa.

La managing director de Atika, Ana Rodríguez, ha señalado que el "futuro de las operaciones militares pasa por redes desplegables, inteligentes y soberanas" y que esta colaboración permite conectar burbujas 5G más allá de satélite y radioenlaces.