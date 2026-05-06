Aistech Space completa el lanzamiento de Hydra 3, su segundo satélite comercial

Lanzamiento de Hydra 3 - AISTECH SPACE

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Aistech Space ha completado con éxito el lanzamiento de Hydra 3, su segundo satélite comercial, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg (California), informa la compañía en un comunicado este jueves.

El satélite ha sido situado en órbita heliosíncrona, una trayectoria técnica clave que permite observar la Tierra siempre bajo la misma luz solar, garantizando que los datos térmicos capturados sean precisos, comparables y útiles para la toma de decisiones.

Este nuevo satélite se suma a Hydra 2, lanzado a principios de año, y forma parte de la constelación Hydra, la infraestructura de observación térmica desde el espacio que Aistech Space está desplegando en 2026.

Su incorporación permite aumentar la frecuencia de revisita y mejorar los tiempos de acceso a los datos, reforzando la capacidad de la compañía para ofrecer inteligencia térmica en entornos operativos exigentes.

Al igual que sus predecesores, Hydra 3 incorpora el Telescopio Térmico Multiespectral propio de la compañía, tecnología clave para capturar la huella de la actividad humana desde el espacio en aplicaciones de seguridad, defensa y monitorización ambiental.

El cofundador y consejero delegado de Aistech Space, Carles Franquesa, ha asegurado que este segundo lanzamiento en lo que va de año refleja la capacidad de ejecución y la madurez de la tecnología de la compañía: "No estamos desplegando satélites de forma aislada; estamos construyendo una infraestructura integral para capturar la inteligencia térmica a escala global y transformar cómo industrias y gobiernos comprenden la actividad en nuestro planeta".

El plan estratégico de Aistech Space contempla el despliegue de un total de 48 satélites hacia 2030, garantizando un acceso continuo a inteligencia térmica global, y la operación coincide con un momento de fuerte impulso financiero, mientras la compañía avanza en su ronda de inversión Serie B de 45 millones de euros.