Aitasa amplía su planta de agua regenerada en Tarragona para tener un 25% más de capacidad

La planta de agua de Aitasa - AITASA

TARRAGONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Aigües Industrials de Tarragona (Aitasa), la compañía responsable del suministro de agua para la industria química en el polígono sur del Complejo Petroquímico de Tarragona, ha iniciado la ampliación de su planta de regeneración de agua, lo que prevé que le permita aumentar en hasta un 25% su capacidad de reutilización de este recurso, informa este martes en un comunicado.

El proyecto busca contribuir a "reforzar la seguridad hídrica de uno de los polos industriales más relevantes del sur de Europa", además de reducir su dependencia de los recursos hídricos convencionales y avanzar hacia un modelo más sostenible basado en la reutilización del agua.

A la vez, esta ampliación también permitirá garantizar un suministro de agua "estable y sostenible" y reforzar la actividad de uno de los principales motores económicos de la provincia, clave para el empleo y el desarrollo del territorio.