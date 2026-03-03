Alamany (ERC) afirma que ERC presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos

Archivo - La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo
BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que ERC presentará este martes una enmienda a la totalidad a los Presupuestos en el Parlament de la Generalitat.
"Creo que es el mecanismo coherente con respecto a nuestro posicionamiento. Esquerra Republicana no avalará la resignación del Govern de la Generalitat ante el PSOE", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Alamany ha asegurado que "ahora mismo no hay garantías" para desatascar la tramitación del presupuesto y que, por ello, presentan la enmienda.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)