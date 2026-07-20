Alamany (ERC) afirma que su ilusión es "tener la selección catalana" compitiendo en el mundo

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, se ha referido este lunes a la victoria de España en el Mundial de fútbol al afirmar que nunca estará en contra de la alegría pero que su "ilusión es tener la selección catalana".

Preguntada en rueda de prensa en ERC, ha dicho que la selección española en este Mundial, igual que la selección femenina en el Mundial de 2023, demuestran que una selección catalana "puede competir internacionalmente de manera excelente".

"Vamos a seguir trabajando en ello desde Esquerra Republicana para conseguir la selección catalana que España nos niega", ha añadido.