Alamany (ERC) cree que Junts tiene "prisa" para que gobierne el Partido Popular con Vox

BARCELONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado una de las diferencias que separa su partido con Junts es que los republicanos no tienen "prisa para que en el Estado gobierne el Partido Popular con Vox".

"Tenemos diferencias estratégicas, creo que deben respetarse, creo que Junts ha dicho que quiere hacer esta cuestión de confianza y también al mismo tiempo les trasladamos que nosotros la prisa que ponemos es por la exigencia de los acuerdos muy ambiciosos que pusimos en su día en la investidura de Illa", ha dicho en una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Al preguntársele sobre si la principal diferencia entre las formaciones es estratégica, lo ha confirmado, pero ha indicado que esta también es ideológica: "Somos partidos diferentes, con sensibilidades diferentes, no pensamos lo mismo sobre las políticas de vivienda, ni cómo se gobierna el turismo, ni del modelo económico".

REUNIÓN EN WATERLOO CON PUIGDEMONT

Sobre la reunión de este jueves en Waterloo entre los líderes de los dos partidos, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont --y en la que Alamany también estuvo presente--, ha manifestado que esta fue "muy bien" y que se enmarca en, a su juicio, la necesaria e imprescindible relación entre partidos independentistas.

"Estamos de acuerdo en que no podemos hacer ver que no ha pasado nada, no podemos hacer ver que el independentismo gobierna hoy en Catalunya, cosa que no es así, y tampoco tenemos una mayoría independentista en el Parlament", ha dicho.

"PRISA" POR LA FINANCIACIÓN SINGULAR

Ha añadido que la prisa de los republicanos es que se cumplan los acuerdos "muy ambiciosos" con el PSC, como es, en sus palabras, el de la soberanía fiscal.

También ha reiterado que no negociarán los presupuestos con los socialistas hasta que "lleguen los resultados" de la financiación singular, y ha indicado que les darán el tiempo que necesiten para cumplir con los acuerdos de investidura porque, textualmente, implican un salto en soberanía importante que no se hace de hoy para mañana.