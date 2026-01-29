Alamany (ERC) exige "más capacidad y determinación política" en vivienda en Barcelona para 2026

Archivo - La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder de la formación en Barcelona, Elisenda Alamany, ha exigido "más capacidad y determinación política" en vivienda en Barcelona para 2026, y ha tachado de urgente gobernar el mercado y proteger a los vecinos de la ciudad, textualmente.

"Y hoy, proteger quiere decir abrir la puerta --literalmente-- a quien quiere vivir en la ciudad y no puede pagar la entrada de su casa. Este es uno de los muros que hay que romper si no queremos perder Barcelona. Este puede ser un primer paso para que 2026 sea, de verdad, el año de la vivienda", ha dicho en un artículo en 'El Periódico de Catalunya' recogido por Europa Press.

Ha lamentado que en el tercer trimestre del año pasado la rentabilidad del negocio inmobiliario lograra, según ella, su máximo histórico, un 32,7%: "Es el resultado de años en que la vivienda se ha transformado en un activo financiero, mientras la política no ha sabido --o no ha querido-- poner límites".

Ha señalado que el reto en vivienda no es solo frenar a quien compra para especular, sino "garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda", sea de alquiler o de compra, y apunta a las administraciones, las cuales, a su juicio, deben acompañar.

Ha explicado que, para ello, ERC propone crear junto al Ayuntamiento y el Institut Català de Finances (ICF) un instrumento de crédito que permita financiar el 20% no cubierto por los préstamos hipotecarios para la compra de la primera vivienda.