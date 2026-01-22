Alamany (ERC): "Me sabe mal ver a Junts acomplejados por Aliança Catalana cada día"

La secretaria general de ERC y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, en un acto en el Cercle d'Infraestructures - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha asegurado que cuando una fuerza política no sabe qué quiere, hace pocas cosas y mira las encuestas todo el día, tras lo que ha añadido: "Me sabe mal ver a Junts acomplejados por Aliança Catalana cada día".

En un acto este jueves organizado por el Cercle de Infraestructuras, Alamany ha asegurado que Aliança Catalana está marcando la agenda de Junts, y ha destacado que a ERC "no le marca la agenda nadie" más allá de su propia estrategia de partido.

También ha sostenido que tiene la sensación de que Barcelona está "en una especie de tiempo muerto permanente" y ha apostado porque potencie sus fortalezas y encuentre el equilibrio entre ser una ciudad dinámica que atrae inversiones y tener una identidad, una lengua y un estilo de vida propios.

Ha explicado que ha habido dos propuestas que han fracasado en la capital, la primera la de quienes apostaron a que Barcelona fuese una marca global abierta a la inversión: "Tan abierta, tan abierta que al final la perdemos, la acabamos despersonalizando".

La segunda propuesta que considera errónea es la de la etapa de los Comuns, que pensaban, según ella, que Barcelona se puede replegar, tras lo que les ha acusado de convertir Barcelona en una ciudad cerrada y desconfiada y que da "la espalda al país".

En cuando a infraestructuras, Alamany ha propuesto convertir la Estació de França en un nuevo espacio verde conectado con el Parc de la Ciutadella "a medida que vayan desapareciendo los servicios ferroviarios de la estación".