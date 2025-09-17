Alamany (ERC) no ve "ambición nacional" para Catalunya en Illa y critica que se centre en gestionar

Acusa a Montero de pensar "más en sus elecciones en Andalucía que en lo que debe cumplir"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no tiene "ambición nacional" para Catalunya, y ha criticado que el Ejecutivo de Illa se centre en pacificar, normalizar y gestionar, textualmente.

"Veo un presidente de cualquier otra comunidad autónoma", ha afirmado en una conferencia de Nueva Economía Fórum en Barcelona este miércoles, donde ha señalado que no ha escuchado ninguna idea del Govern sobre el futuro de Catalunya.

"Este país transpira ambición nacional. No es que ERC pida unas cosas en unos acuerdos, es que este país quiere eso. Hace demasiado tiempo que esperamos y no podemos esperar", ha afirmado la dirigente republicana en alusión a la financiación singular, y ha recordado que no habrá negociación presupuestaria sin avances en esta carpeta.

Preguntada por las cuentas a nivel estatal, Alamany ha criticado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Está pensando más en sus elecciones en Andalucía que en lo que debe cumplir".

"FRUSTRACIÓN NACIONAL"

La también portavoz de los republicanos ha asegurado que Catalunya vive "en una frustración nacional" y una sensación de estancamiento tras los últimos años en que se han encadenado diversas crisis, según ella, y ha añadido que esta situación no se resolverá si la política sigue con el conformismo.

Ha sostenido que en los últimos años ha habido un crecimiento de la economía en Catalunya que no ha llegado a la gente, y ha atribuido esta mejora de los datos macroeconómicos a un aumento de la población: "Y este ha sido el modelo de crecimiento español. No hay nada más español que el modelo de crecimiento que tenemos en Catalunya".

Alamany ha subrayado que cuando Catalunya "se parece demasiado al modelo productivo español" no le acostumbra a ir bien, y ha afirmado que le ha ido bien cuando ha sabido encontrar su propio camino y se ha sabido diferenciar, textualmente.

"SABER LEER EL PAÍS"

"Necesitamos una política que asuma esta complejidad y se atreva a gobernarla. El primer paso para conseguirlo es saber leer el país que tenemos y el momento que vivimos", ha destacado Alamany, que también ha señalado que el papel de ERC no debe ser contrarrestar a la extrema derecha sino saber entender mejor los malestares de la sociedad catalana.

Tras hacer un balance muy bueno de la movilización independentista de la Diada del 11 de septiembre, Alamany ha sostenido que el 'procés' "retrasó la aparición" de la extrema derecha en Catalunya, pero ha insistido en que no se deben menospreciar las preocupaciones existentes en la sociedad catalana y se debe saber leerlas mejor que estos partidos.

También ha reclamado no ir a la defensiva sino a la ofensiva en la defensa del catalán, y ha pedido más recursos para quienes quieren aprenderlo y más contundencia cuando se ponen en cuestión los derechos lingüísticos de los catalanohablantes: "Debemos ofrecer una respuesta, porque hablamos de derechos, no de favores ni de concesiones. El catalán es de todos y debe estar en todas partes".

Además, ha criticado que Illa dijera que su prioridad era preparar Catalunya para los incendios, ya que considera que debe ser prioritario "tener un modelo territorial que no vacíe Catalunya, tener un país vivo y no una metropoli discontinua", con más presencia pública y mejoras en la movilidad de las ciudades medias del interior.