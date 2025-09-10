Alamany (ERC) pide a Illa que presente un recurso de casación ante la sentencia del TSJC

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el vicesecretario general y portavoz, Isaac Albert, en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el Govern presente un recurso de casación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha anulado diversos artículos del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat.

"Pedimos al presidente del Govern de la Generalitat que presente un recurso de casación para oponerse a esta sentencia que es una amenaza hacia nuestro país", ha dicho en una atención a los medios desde la sede del partido.

Ha considerado que la sentencia es una mala noticia, pero ha afirmado que no les sorprende porque "los jueces siguen haciendo política, contraviniendo todos los criterios pedagógicos y poniendo todos los obstáculos que puedan".

Ha lamentado que llegue en un momento de "emergencia lingüística, como no veíamos desde hace muchos y muchos años", y ha reivindicado el modelo de inversión lingüística.

"Debemos ser muy claros. Los catalanes somos firmes en la defensa del modelo de inversión lingüística por su función de cohesión social, por el aprendizaje del catalán en un momento en que el catalán está en una emergencia lingüística como no veíamos desde hace muchos años", ha concluido.