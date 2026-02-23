Alamany (ERC) rechaza el frente amplio de izquierdas que propone Pisarello (BComú) en Barcelona

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha rechazado la propuesta del candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, de formar un frente amplio de izquierdas en Barcelona cara a las elecciones municipales.

En rueda de prensa este lunes, la también líder de ERC Barcelona ha subrayado que su partido quiere recuperar la ciudad para los barceloneses, "y eso no se hace ni juntando letras y siglas, ni con una ensalada de frutas", ha añadido.

Ha apostado por tener identidades nídidas y un proyecto que hable a la ciudad y a los ciudadanos, y ha añadido que la derrota de la izquierda "no es porque no sepa optimizar sus votos, es que quizás hay algunas izquierdas que han dejado de conectar con sus votantes".

"Los proyectos que crecen en Barcelona son los que hablan claro, no los que están hablando hoy de si nos repartimos sillas o si juntamos siglas o letras", ha reprochado Alamany.

La candidata republicana ha subrayado que está muy convencida del proyecto de su partido: "Yo sí que creo que ERC con sus siglas puede ser ganadora, porque le hablamos a los barceloneses".