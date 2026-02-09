Alamany (ERC) vaticina una remodelación de Territorio "por incompetencia" con Rodalies

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que "antes o después llegará una remodelación en el Departamento de Territorio por incompetencia", en alusión a la consellera de Territorio de la Genealitat, Sílvia Paneque, y su gestión de la crisis de Rodalies.

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que mantienen la petición de "asunción de responsabilidades" de Paneque y del ministro de Transportes, Óscar Puente, y continuarán presionando para acelerar en el traspaso de Rodalies a la Generalitat.

La número dos de los republicanos también ha explicado que las negociaciones sobre la recaudación del 100% IRPF por la Generalitat continúan encalladas, por lo que sigue "cerrada la puerta para negociar los Presupuestos".

Alamany ha asegurado que descencallar la cuestión del IRPF "depende del Govern", concretamente de la consellera de Economía, Alícia Romero, y ha acusado al Ejecutivo catalán de no tener ambición nacional, textualmente.

También ha invitado a otras formaciones políticas "que quieran ganar soberanía" a sumarse y presionar junto a ERC para lograr que salga adelante.