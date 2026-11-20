La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en declaraciones. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado que Catalunya fue la "gran ausente" en el debate cara a cara entre de este jueves entre el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado en declaraciones este viernes ante el Institut Verdaguer de Barcelona, junto con la número 4 al Congreso por Barcelona, Laura Pelay, y el número 1 al Senado por Barcelona, Francesc-Marc Álvaro.

"Ni una mención a Rodalies, ni una mención al colapso de los servicios públicos, ni una mención a la necesidad de una financiación para Catalunya", ha reprochado Alamany, que ha acusado a PSOE y PP de no poder defender Catalunya y ha erigido a ERC como la mejor opción para hacerlo.

LA "AMENAZA" DE PP Y VOX PARA EL CATALÁN

Alamany ha alertado de la "amenaza" para el catalán que supondría una victoria de PP y Vox en las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha sostenido que ambas fuerzas comparten el objetivo de ir en contra de la lengua.

Ha reivindicado las alianzas electorales de ERC en Baleares y Comunidad Valenciana, y ha llamado a las fuerzas demócratas y la sociedad civil y educativa más allá de Catalunya a defender el catalán ante los "jueces, el PP y Vox, y cualquiera que quiera ir en contra del catalán".

La número dos de los republicanos ha asegurado que los socialistas no son "de fiar" en la defensa del catalán, y les ha acusado de ponerse de perfil cuando están en Madrid y tienen que defenderlo.

Preguntada por alguna propuesta concreta para defender el catalán en Congreso y Senado, Alamany ha explicado que en el programa electoral llevan una ley de plurilingüismo, y que junto con Compromís-Front Valencià y Ara Més comenzarán a impulsar propuestas en defensa del catalán.

Al ser preguntada por el posicionamiento de Junts en defensa del catalán durante la campaña, Alamany ha sostenido que "cuando tienes una amenaza catalanófoba ponerse en medio no es tomar partido", y ha criticado que la entrevista del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, sitúan a Junts en el lado oscuro de la historia.