La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, con medio centenar de mujeres del partido, y la vicesecrearia de Feminismos y LGTBI+ de ERC, Eva Baró, y la eurodiputada de ERC Diana Riba - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha llamado a las mujeres a ser un "muro de contención" y a evitar una victoria de PP y Vox en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así se ha pronunciado este sábado en un acto en la plaza de la Virreina de Barcelona rodeada de medio centenar de mujeres del partido, y en el que también han intervenido la vicesecrearia de Feminismos y LGTBI+ de ERC, Eva Baró, y la adjunta a la presidencia de ERC y eurodiputada, Diana Riba.

Alamany ha lamentado que se está hablando poco de los derechos de las mujeres durante esta campaña electoral: "Hemos visto a la mujer de Pedro Sánchez en mítines, hemos escuchado decir a Feijóo que es feminista porque se ha criado con mujeres, pero no se está hablando de cómo las mujeres estamos cambiando el guion de la historia".

Ha alertado de que hay una "amenaza de volver al pasado" con una eventual llegada de PP y Vox a la Moncloa, y ha lamentado que esa amenaza ya se ha hecho realidad en otras comunidades españolas, en las que gobiernos de PP y Vox niegan la violencia machista y le llaman violencia intrafamiliar.

CRÍTICA CON JUNTS

"Me da mucha vergüenza aquellos que se sitúan en el medio, me da mucha vergüenza ver a Junts dudar, decir que son los del medio", ha criticado Alamany, que ha afirmado que si llega un Gobierno de PP y Vox, Catalunya deberá de resistir y se deberá defender a Catalunya.

Ha sostenido que el PSC "no defenderá al país con las mismas ganas y el mismo compromiso que ha defendido el país en 95 años de historia ERC", y ha acusado a los socialistas de desaparecer y disolverse en el PSOE cuando llegan al Congreso.

GARANTIZAR EL DERECHO AL ABORTO

Por su parte, Diana Riba ha llamado a garantizar, tras el 29 de noviembre, que cualquier mujer pueda abortar viva donde viva del territorio catalán, y ha avisado de que "PP y Vox eso lo pondrán en riesgo".

"Hemos visto como Feijóo ha abierto la puerta a reformar la Ley del Aborto o a Cayetana Álvarez de Toledo hablando sobre lo que somos y debemos ser", y ha acusado al PP de querer reducir a las mujeres a ser una máquina de reproducción.

La eurodiputada avisado de que en Europa "cuando las fuerzas reaccionarias" han tenido poder, han recortado derechos a las mujeres que ha costado años conseguir, tras lo que ha criticado que desde el PP y Vox nieguen las violencias machistas.