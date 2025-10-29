Alba Flores sobre el documental 'Flores para Antonio': "Es un antes y un después en mi vida"

Archivo - La actriz Alba Flores posa en el photocall previo a la rueda de prensa de la película 'Flores para Antonio' de Sección Oficial del Festival de San Sebastián, en el Kursaal, a 23 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (Esp - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Alba Flores, que ha producido y participa en el documental sobre su padre 'Flores para Antonio' que se presenta este miércoles en el Festival In-Edit de Barcelona, ha asegurado en rueda de prensa: "Es un antes y un después en mi vida. No sabía que necesitaba tanto hacerlo".

'Flores para Antonio', dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina y con estreno previsto en salas el 28 de noviembre, repasa la vida y trayectoria musical de Antonio Flores teniendo como hilo conductor a Alba Flores, grabaciones familiares, imágenes archivo y las canciones del músico.

Alba Flores ha asegurado que en principio "quería hacer un documentalito" sobre la figura de su padre, pero que no era consciente de lo importante que también era para su familia, y ha añadido que no quería hacer un producto ni un contenido sino un ejercicio honesto artístico.

Flores se ha mostrado muy contenta de que el documental se pueda ver en el Festival In-Edit de Barcelona y que en el cartel del mismo el nombre de su padre aparezca junta al de John Lennon: "Puedo estar tranquila para el resto de mi vida", ha sostenido.

Ha explicado que el documental le ha permitido "dar pasos en la vida" como ser consciente de que no había hablado con sus tías Lolita Flores y Rosario Flores sobre su padre y abrirse y entregarse como se refleja en la película, ya que en un principio no estaba previsto que ella fuera el hilo conductor del trabajo.

"UN GREMIO DE ARTISTAS"

"Somos una familia que es un gremio de artistas. Es lo fundacional", ha dicho Alba Flores en relación a su familia, y ha dicho que eso hace que ser famosos y estar expuestos sea algo secundario y puedan actuar con tanta naturalidad ante el público.

En este sentido, el codirector del festival Isaki Lacuesta ha dicho que es una familia que tiene la frontera estallada entre lo público y lo privado: "Hablan más de lo íntimo en programas de máxima audiencia que en los formatos domésticos donde están actuando sin parar".

"Es algo muy insólito. Solo se me ocurren dos familias, los Flores y las dinastías monárquicas. La gran diferencia es que en los Borbones todo era mentira y en los Flores todo es verdad. Les ves hablando de todo con una franqueza absoluta", ha dicho Lacuesta.

Alba Flores ha asegurado que en Isaki Lacuesta y Elena Molina ha encontrado la "sensibilidad" para trasladar a la gran pantalla, y ha remarcado que ha sido un documental que ha tenido muy en cuenta los cuidados y que cada uno de los participantes estuviera cómodo para aportar su experiencia y fuera sanador.

Elena Molina ha asegurado que se conocía las canciones de Antonio Flores, pero no tanto sus dibujos y sus 'collage' porque era un artista que no paraba de crear, ha remarcado la inmensidad del archivo y ha afirmado que les ha permitido descubrir otro Antonio Flores y sus dimensiones artísticas.

Alba Flores ha señalado que esperaba una respuesta emocional del público tras las experiencias en el Festival de San Sebastián y en Granada y que le preocupaba que no llegara el "valor artístico y musical" de su padre, pero que también ha visto que se produce ese reconocimiento.