Un albacea de Pere Mir dice que siguió sus voluntades y niega la descapitalización de Cellex y Mir Puig

Separa el patrimonio de Mir, que no formaba parte del caudal hereditario, del que tenía el matrimonio BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jordi Segarra, uno de los albaceas del legado del empresario químico Pere Mir --junto al abogado Juan Capellas y el doctor Josep Tabernero-- ha negado ante la juez la descapitalización de las fundaciones privadas Cellex y Mir Puig y ha dicho que siguió las voluntades en vida del mecenas, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Lo ha manifestado este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona, que esta semana ordenó que el Protectorado de Fundaciones de Catalunya, que pende de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, asumiera la administración de las fundaciones ante la presunta descapitalización de las mismas por parte de los albaceas testamentarios de Mir.

Segarra, de 91 años y que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha recordado que Mir le otorgó amplios poderes para la toma de decisiones en vida y ha desgranado, durante una declaración que ha durado aproximadamente dos horas, todas las operaciones que le atribuyen los Mossos d'Esquadra.

También ha distinguido entre el patrimonio separado de Mir, que no formaba parte del caudal hereditario y que se albergaba en dos fundaciones privadas radicadas en Panamá, y el patrimonio del matrimonio Mir-Pàmies, cuya liquidación debía ir a parar a Cellex y Mir-Puig.

La defensa sostiene que Segarra, como albacea de Mir, inició el proceso de liquidación de las sociedades panameñas y, en 2017, transfirió a las fundaciones Cellex y Mir Puig 47 millones de euros, 38 de ellos tras el fallecimiento del mecenas, y que tenía plena capacidad para disponer de la gestión de las sociedades españolas dependientes de las fundaciones panameñas.

Asimismo, Segarra ha negado que fuese él quien constituyó las fundaciones privadas en Panamá, sobre las que ha dicho que ya existían en vida de Mir, y ha negado que causara ningún perjuicio a las fundaciones Cellex y Mir Puig.

Sobre los créditos que se le atribuyen, ha explicado que los solicitó cuando había necesidades económicas, pero que los va devolviendo, y que también lo hizo para ayudar a personas que habían asistido al mecenas en vida, como él le había pedido.

Ha añadido que nunca cobró nada como albacea, aunque podría haberlo hecho, sino que sólo recibió una retribución como administrador de las sociedades españolas dependientes de una de las fundaciones panameñas.

Este miércoles la defensa también ha aportado varios informes: uno de ellos sobre la trazabilidad del dinero y dos más sobre derecho panameño para justificar la diferenciación entre el patrimonio personal y el de las fundaciones.

INTERVENIDAS

Aunque la defensa alega que Mir transfirió en 2016 amplios poderes a Segarra y que cualquier operación se ha realizado siguiendo las voluntades del mecenas, la instructora considera que éste dio instrucciones protocolizadas para que fuesen las fundaciones Cellex y Mir Puig las destinatarias finales de su patrimonio.

Por eso, la instructora volvió a acordar esta semana que la gestión de ambas fundaciones recayera de nuevo sobre la Generalitat después de la nulidad por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona del auto de medidas cautelares dictado al considerar que hubo indefensión, y también ha prohibido a los albaceas disponer de sus bienes para garantizar el pago de una eventual responsabilidad civil.

La jueza cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio ocasionado a las fundaciones por la gestión de los albaceas --principalmente a Jordi Segarra--, a los que atribuye presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por presuntamente haberse apropiado de fondos de las fundaciones privadas herederas del patrimonio del mecenas, que falleció en 2017, y de su esposa, Núria Pàmies, que murió un año después que su marido.