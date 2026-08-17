Albares, Espadaler y Gay visitan las obras de las nuevas dependencias de Casa Asia en Barcelona

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; el director general de Casa Àsia, José Pintor, y la directora de Servicios de la Conselleria de Presidencia, Àgata Solernou - David Oller - Europa Press
BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriones, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, han visitado este lunes las obras de las nuevas dependencias de la Casa Asia en los Jardines de Pedralbes de Barcelona.
A la visita también han asistido el director general de Casa Asia, José Pintor, y la directora de Servicios de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, Àgata Solernou.
Albares ha realizado esta visita a las 11.30 horas, y no ha acudido a la comparecencia en el Senado a petición del PP para abordar la crisis de Ceuta, ya que comparecerá la semana que viene en el Congreso sobre este tema.