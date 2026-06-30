Albares informa a su homólogo venezolano del envío este miércoles de un hospital de campaña español

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto sobre innovación asiática organizado por Casa Àsia en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado este martes por la tarde con el canciller de Venezuela, Yván Gil, a quien ha informado de que a primera hora de este miércoles saldrá hacia Venezuela el hospital de campaña con el equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para ayudar a paliar las consecuencias de los terremotos.

En declaraciones este martes en Barcelona antes de inaugurar una mesa redonda sobre 'La ola de innovación asiática' organizada por Casa Asia, el ministro ha explicado que también le ha trasladado al canciller la solidaridad del pueblo español con el pueblo venezolano y ha mantenido este contacto para saber "de primera mano" las necesidades del pueblo venezolano.

"Le he trasladado nuevamente que el pueblo español y el Gobierno de España van a estar con Venezuela tanto tiempo como sea necesario, en estos momentos dramáticos de la emergencia, estos momentos tan dolorosos", ha insistido Albares.

El ministro ha vuelto a lamentar la muerte de 19 españoles, confirmados hasta la fecha, y también ha detallado que hay 12 españoles bajo los escombros del terremoto y 133 que se encuentran "en situación de desaparecidos".

REFUERZO DE TRAUMATOLOGÍA

Albares ha explicado que este miércoles por la mañana despedirá desde el Aeropuerto de Barajas a los integrantes del hospital de campaña, y ha destacado que llevarán a Venezuela "un refuerzo en todo lo que es la sección de traumatología".

Ha recordado que España ya ha enviado rescatistas sobre el terreno desde el primer momento de la emergencia y también está apoyando de manera financiera a Venezuela, con un primer paquete de un millón de euros y a través de los fondos multilarerales en los que participa España.