Albert (ERC) acusa al Govern de "opacidad" y de saber del error de PISA desde antes de marzo de 2025

El diputado de ERC en el Parlament, Jordi Albert i Caballero, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha acusado este miércoles al Govern de "opacidad" y de saber del error de PISA desde antes de marzo de 2025, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya dicho que ningún responsable político supo del error hasta febrero de 2026.

Lo ha dicho en su intervención en la Cámara en el marco de la comparecencia de Illa por la crisis por PISA, en la que también ha afirmado que le parece "sospechoso que en septiembre-octubre de 2025 cesaran a la directora y la secretaria de PISA", por lo que cree que el Govern ya tenía constancia del error.

"Nos tienen demasiado acostumbrados a esconder sus errores", y ha pedido responsabilidades políticas al más alto nivel por el descontrol en el Departament que lidera la consellera de Educación y FP Esther Niubó, que tilda de inconmensurable e inconcebible.

También ha insinuado que igual "alguien tubo la genial idea de esconder unos resultados que se preveía nefastos" en las PISA, y ha asegurado que el Govern acusa a los centros educativos de no haber hecho bien su trabajo cuando es la Generalitat la que debería haberse dado cuenta que faltaba el porcentaje de exclusión.

Albert ha subrayado que las consecuencias del error de PISA son "gravísimas" para el sistema educativo catalán, y más en un momento en el que hay unas necesidades claras a nivel educativo, por lo que ha insistido en que ve dejadez de funciones, opacidad y falsedad en el Govern.