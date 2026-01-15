Albert (ERC) afirma que Catalunya pasa "de la queja a la construcción" con la nueva financiación

El secretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha puesto en valor el acuerdo de financiación alcanzado por su formación con el Gobierno central, y ha afirmado que, con las medidas pactadas, "Catalunya pasa del bloqueo a la oportunidad, de la queja a la construcción".

Así se ha expresado en un artículo de opinión publicado en 'El Periódico de Catalunya' recogido por Europa Press este jueves, en el que ha reiterado que "Catalunya sufre un déficit fiscal crónico y estructural" y que el acuerdo alcanzado --textualmente-- cambiaba este escenario.

"Por primera vez, la financiación de Catalunya se afrontaba de manera integral a través de un paquete de siete carpetas que se desplegarían progresivamente y que tenían que culminar en un nuevo modelo estable y más justo", ha sostenido.

Así, ha subrayado el incremento de los recursos que aportaría ese nuevo modelo así como la delegación de la gestión de impuestos como el IRPF, cuestión que ha llevado ERC al Congreso mediante una proposición de ley.

Albert ha concluido que el conjunto de medidas "no es una solución mágica, pero sí un cambio de paradigma" y ha asegurado que se trata de un paso adelante que aporta a Catalunya más soberanía, más recursos y más futuro gracias a ERC, en sus palabras.