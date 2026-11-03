Albert (ERC) responde a Feijóo que la convocatoria de huelga "no es contra la oposición"

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha respondido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la convocatoria de huelga general: "Se le debe enmendar la mayor al candidato Feijóo, esta huelga general no es contra la oposición", tras lo que ha recordado que es una huelga en defensa del derecho a la vivienda y los salarios dignos.

En rueda de prensa este martes, Albert ha asegurado que no le ha sorprendido el posicionamiento del líder popular, que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria de huelga y que considera que la convocatoria va en contra de la oposición al Gobierno.

El portavoz republicano ha defendido que esta huelga interpela a toda la sociedad ante una situación que considera muy grave, en que los salarios no cubren el coste de la vida, sumado al incremento del precio de la vivienda, y ha subrayado que si Feijóo sigue con este posicionamiento "lo único que hace es alimentar aún más las ganas de que esta huelga sea todo un éxito".

JUNTS, PP Y VOX

También ha sostenido que no le sorprende que Junts haya votado junto con PP y Vox en contra de una declaración institucional en la Junta de Portavoces del Parlament para apoyar la huelga: "Es una constante que Junts se alinee con PP y Vox, no nos sorprende", tras lo que ha acusado a los de Carles Puigdemont de ir en contra de los trabajadores.

Además, Albert ha pedido que el Govern sea "el máximo de transparente" tras la dimisión del jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Eduard Rivas, después de que trascendiera hace meses que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

El portavoz de los republicanos ha emplazado al Govern a explicar por qué se ha producido esta dimisión ahora y no cuando se conoció que estaban investigándole.