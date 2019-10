Rivera quiere ser presidente para "meter en la cárcel a quienes intenten romper España"

Actualizado 21/10/2019 0:01:44 CET

457720.1.644.368.20191020130135

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

- Ábalos: "Los políticos no encarcelan a nadie"

- Casado: "Un político no puede meter en la cárcel a nadie"

- Valls a Rivera: "Es la justicia quien mete a unos o a otros en la cárcel"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha asegurado que quiere ser presidente para "meter en la cárcel a quienes intenten romper España", defender la igualdad de los españoles ante la ley y proteger a los más débiles, ha dicho en una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona este domingo ante unas 1.700 personas, según cifras de la Guardia Urbana.

"No quiero ser presidente del Gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para protegeros a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a quienes intenten romper nuestro país", ha dicho en su discurso en el acto '¡Basta Ya! Justicia y Convivencia', tras la intervención de la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, y la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas.

En referencia a los disturbios en Cataluña tras la sentencia del 1-O, ha afirmado que "no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza" que pueda frenar el proyecto de España, y ha mandado su apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

Rivera ha asegurado que, al ver Barcelona "convertida en un incendio, convertida en símbolo de radicales", decidió viajar a Cataluña, pese a que el presidente Pedro Sánchez no se haya desplazado, ha dicho.

"SINVERGÜENZAS Y DELINCUENTES"

A los "sinvergüenzas y delincuentes que mientras tiraban adoquines a las cabezas de los policías gritaban a la vez 'las calles serán siempre nuestras", ha pedido decirles, con serenidad, que las calles son de todos.

También ha afirmado que la policía únicamente molesta a los delincuentes, y ha añadido: "¿Sabéis a quién le molesta la Guardia Civil en Cataluña? A Torra. Yo estoy orgulloso de que estén en Cataluña".

Según Rivera, el Estado no puede exhibir símbolos partidistas y debe proteger a sus ciudadanos, porque "el último ciudadano que vive en un pueblo de Girona tiene los mismos derechos que uno que vive en Madrid".

El líder de Cs ha sostenido que se necesita un gobierno "que defienda y que ataque a los poderosos arbitrarios y que llaman a la violencia"; los débiles son --ha dicho literalmente-- las familias, los autónomos, los policías, los funcionarios, los periodistas agredidos, mientras que los poderosos son quienes cortan la autopista con el coche oficial, dice.

ARTÍCULO 155

Sobre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que "algunos dicen ahora que tiene que dimitir", pero que en Cs son partidarios de aplicar el artículo 155 para cesarle y para volver a la convivencia.

Ha dicho que así se lo transmitió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hace alrededor de 40 días, a lo que el presidente le respondió, según Rivera, que son "muy pesados" con el artículo 155.

"Los que sabemos lo que pasa en Cataluña sabíamos que la iban a liar otra vez. ¿Lo sabíais o no lo sabíais?", se ha preguntado, y el público le ha respondido que sí, y han gritado otras consignas durante el acto, como 'Yo soy español', 'Libertad' y 'Basta ya'.

LORENA ROLDÁN

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha dicho sentir indignación los últimos días por los altercados en Cataluña: "Hemos visto con miedo cómo el fuego y las cenizas llegaba hasta la puerta de nuestra casa".

Para ella, "el problema de la convivencia en Cataluña tiene nombre y apellidos: se llama Quim Torra, ese pirómano que se dedica a echar gasolina en las hogueras de los comandos radicales".

Ha vuelto a pedir que se cese a Torra, ha lamentado que la moción de censura presentada por Cs con este fin no prosperara, y ha criticado que el PSC no les apoyara por ir "con la calculadora electoral en la mano".

"Como siempre, el partido socialista fallando a los ciudadanos. Y ahora viene el señor Iceta a pedir la dimisión de Torra. Ahora se ha dado cuenta de que no es válido para ser presidente. ¿Qué pasó hace una semana?", se ha preguntado, recordando la abstención del PSC en el debate de la moción.

INÉS ARRIMADAS

Arrimadas ha empezado felicitando a los asistentes por mostrar la que es, según ella, la Cataluña cívica y valiente: "¿Sabéis lo que es hoy plaza Sant Jaume? ¡El lugar del mundo con más valentía por metro cuadrado!".

A su juicio, Rivera es el mejor candidato a la presidencia del Gobierno porque es un catalán "que ha luchado contra el nacionalismo", y ha criticado que, a diferencia del líder de Cs, Sánchez no se haya desplazado hasta Cataluña durante los disturbios y haya esperado a que pasen, ha dicho.

Ha defendido que sacar las banderas española, catalana y europea --las que traían los asistentes-- en Cataluña "es un acto de heroicidad" de catalanes que, según ella, un día se atrevieron a romper el silencio y que por ello han tenido problemas con familias, amigos y compañeros de trabajo.

Estas son, a su entender, "las imágenes más tristes" que deja el proceso independentista y que no se han visto en televisión, por encima de los disturbios que se han vivido en Cataluña desde que se hizo público el fallo del Tribunal Supremo sobre el 1-O.