Alberto Fernández (PP) pide una auditoría sobre las obras de la L9 del Metro

Publicado 27/04/2015 17:33:32 CET

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona y candidato a la alcaldía, Alberto Fernández, ha reclamado este lunes una auditoría técnica y económica para conocer el estado de las obras de la L9 del Metro, ha informado en un comunicado.

Ha asegurado que estas obras "ya cuestan siete veces más de lo que estaba previsto" --pasando de 2.500 millones de euros a 16.000-- y que se añaden 300 millones anuales de canon a las constructoras por las estaciones construidas que no dan servicio.

"Hay que exigir transparencia y que se investigue qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cuánto costarán de más finalmente las obras y cuáles son los responsables", ha manifestado.

GLÒRIES

Fernández también se ha referido a las obras en la plaza de Les Glòries, y ha reivindicado el "impulso" del PP para que fueran una realidad.

"Si no fuera por el PP, Les Glòries no serían una realidad porque Xavier Trias no quería promover esta actuación", ha asegurado.