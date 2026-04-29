Albesa (Puig) reitera que aún no hay una "decisión final" en la posible fusión con Estée Lauder

El consejero delegado de Puig, José Manuel Albesa - PUIG

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) - El consejero delegado de Puig, José Manuel Albesa, ha reiterado que, a pesar de que las conversaciones para una posible fusión con Estée Lauder continúan, aún no hay "una decisión final.

Lo ha dicho este miércoles en una llamada con analistas tras la presentación este martes de las ventas del grupo en el primer trimestre, que aumentaron un 4,7% a perímetro y tipo de interés constante (LFL), hasta 1.215 millones de euros, informa 'Bloomberg'.

Albesa ha señalado que "a menos que se llegue a un acuerdo, no hay ninguna garantía respecto a la transacción ni sus términos", por lo que ha dicho que no pueden hacer más comentarios al respecto.

El pasado 23 de marzo, Puig informó que estaba en conversaciones por una posible combinación de negocios con The Estée Lauder Companies, que "implicaría la posible fusión del negocio de ambas compañías".

"A 28 de abril de 2026, no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos", explicó este martes en la nota de prensa de las ventas del primer trimestre.