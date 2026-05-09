Albiach (Comuns) afirma que el Govern de Illa está sobrepasado y es "incapaz de cerrar conflictos"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, intervienen en el Consell Nacional de Catalunya en Comú - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado este sábado que el Govern del presidente Salvador Illa "está sobrepasado y es un Govern que está siendo incapaz de cerrar conflictos"

"Cada vez que se mueve fuera de los acuerdos de investidura se equivoca y lo tenemos que hacer rectificar", ha asegurado en una intervención en el Consell Nacional de Catalunya en Comú junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Es sobre todo un problema de orientación política, y tenemos unos cuantos 'hits' que lo demuestran", y ha apuntado cuestiones como las bajas laborales, la voluntad de infiltrar agentes de Mossos d'Esquadra en centros educativos o las políticas de vivienda.

Respecto a Mossos, ha incidido en la infiltración de dos agentes en una asamblea de sindicatos educativos que la Conselleria de Interior ha admitido y por el cual los Comuns, junto a ERC y la CUP, han pedido la destitución inmediata del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

"Esta medida traspasa todas las líneas rojas. Creo que es necesario recordarle al Govern, por si se le ha olvidado, que el derecho a sindicarse y el derecho a reunión son derechos fundamentales", ha criticado Albiach.

VIVIENDA Y GRATUIDAD DE RODALIES

Albiach también ha asegurado que el Govern "arrastra los pies" con la cuestión de la vivienda y que, si no fuera por los Comuns y por la presión de la sociedad civil organizada no estaría moviendo un dedo.

"Hemos hecho modificaciones legislativas que, si se estuvieran desplegando y se estuvieran aplicando con todos los recursos, estaríamos teniendo ya un impacto fuerte y claro en la regulación del precio del alquiler", ha lamentado.

También se ha referido a Rodalies, que este mismo sábado vuelve a ser de pago tras unos meses de gratuidad por la crisis en el servicio ferroviario, y ha subrayado que debe seguir siendo gratuito mientras no haya "un servicio digno".

Y ha concluido que, "con la misma contundencia" que tienden la mano al Govern para alcanzar acuerdos, también seguirán pidiendo explicaciones, rectificaciones y asunción de responsabilidades cuando el Ejecutivo se equivoque y se desvíe, ha dicho, de las prioridades.