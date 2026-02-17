Albiach (Comuns) anuncia un acuerdo con el Govern para otorgar 100.000 nuevas becas comedor

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que su partido ha llegado a un acuerdo con el Govern en el marco de la negociación de Presupuestos para otorgar 100.000 nuevas becas comedor, aunque afirma que siguen "encallados" en cuanto a la prohibición de las compras especulativas de vivienda.

En rueda de prensa desde el Parlament este martes ha anunciado avances en la negociación con el Govern en materia de educación para incrementar en 100.000 las nuevas becas comedor para los próximos dos cursos con lo que, dice, se llega al 30% del alumnado que está en riesgo de pobreza, con un presupuesto destinado de 100 millones de euros.

Además, también ha anunciado acuerdos para "incrementar la plantilla estructural de los centros de máxima complejidad en secundaria", un plan de choque para mejorar la comprensión lectora por valor de 27 millones de euros en un ámbito en el que, dice, Catalunya está 15 puntos por debajo de la media europea, y también han acordado la equiparación de la exención de las tasas universitarias y educativas entre familias numerosas y monoparentales.

Respecto a las compras especulativas de vivienda ha dicho que el Govern la mantiene "bloqueada" y ha sostenido que es una condición irrenunciable, textualmente, para aprobar las cuentas y que además, a su parecer, es constitucional, tras los informes presentados por la Generalitat el pasado sábado que avalan la medida.

BAJAS MÉDICAS

También se ha referido a la indicación del Govern para condicionar parte del presupuesto de los equipos de atención primaria a que no prescriban un exceso de días de baja laboral, algo por lo que ha pedido al Govern que rectifique y lo ha situado como "condición imprescindible" para los Presupuestos.

"Hemos tenido un avance importante en educación, pero es que los otros dos temas que para nosotros son irrenunciables, de momento aquí no se ha movido el gobierno de la Generalitat", ha sentenciado.