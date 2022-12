Albiach (comuns) anuncia un acuerdo sobre rebajas en el transporte público para los Presupuestos

Pide a título personal la dimisión de Marlaska por negar muertes en territorio español en la frontera de Melilla

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado un "acuerdo cerrado" en materia de movilidad con el Govern para los Presupuestos de la Generalitat de 2023, que incluye mantener la rebaja del precio del transporte público, la gratuidad en el transporte público en toda Catalunya para los menores de 16 años y la ampliación de la T-Jove de los 25 a 30 años.

"Este es un acuerdo cerrado. Es el primero que tenemos", ha subrayado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este jueves recogida por Europa Press, en la que ha opinado que el Ejecutivo liderado por Pere Aragonès --textualmente-- ha comenzado a reaccionar ahora, después de tener una actitud inmovilista respecto a los Presupuestos.

Ha avisado de que es "inviable tener un acuerdo en solo una semana de negociaciones" y ha abogado por abordar el detalle de las Cuentas, para lo que ha explicado que este viernes celebrarán otra reunión en la que los comuns esperan tener una respuesta gubernamental a sus propuestas.

Ha basado el planteamiento de los morados en cinco pilares principales: movilidad, energía, vivienda, salud y fiscalidad y, respecto a esta última, ha considerado que la propuesta de Junts era esperable y ha avisado que "una rebaja de impuestos a los ricos no tendría ningún sentido".

EL PSC, "SOCIOS DE FACTO" DE ERC

Albiach ha señalado al PSC como los "socios de facto" de ERC, en alusión explícita a la relación entre ambas formaciones en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Congreso de los Diputados.

Así, ha vinculado el aval de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la derogación del delito de sedición y ha dicho no tener constancia del vínculo de las Cuentas con la reforma de la malversación.

Ha opinado que "parece que se están abriendo nuevas alianzas" políticas y ha considerado que ya se han materializado en esta legislatura, como en los nombramientos de los directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ha ejemplificado.

GARANTIZA EL TÁNDEM PODEMOS - SUMAR

La líder de los comuns en el Parlament ha garantizado que Podemos y Sumar concurrirán juntos en las próximas elecciones generales con la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como cabeza de lista, algo que en sus palabras el exdirigente morado Pablo Iglesias nunca ha cuestionado: "Iremos juntos", ha aseverado, y ha dicho estar trabajando para contar también con otros partidos del ámbito estatal.

Ha lamentado que la designación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como candidato del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) "no es coherente con el veto" a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A título personal, ha considerado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería dimitir por afirmar que no hubo víctimas mortales en territorio español en la frontera de Melilla, algo que a su juicio es contrario a las pruebas: "No tenemos una posición oficial como espacio político. Si me preguntas a mí, Jéssica, yo creo que sí", y le ha pedido que rectifique y dé todas las explicaciones.

Y sobre la acusación de la ministra Irene Montero al PP de fomentar la cultura de la violación, ha opinado que se puede haber malinterpretado y ha insistido que la dirigente hacía referencia a una campaña de comunicación política reciente impulsada por la Xunta de Galicia.