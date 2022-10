Albiach (comuns) avisa a Aragonès de que las mayorías deben negociarse: "Actos de fe, a la Iglesia"

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que las mayorías no se decretan ni se anuncian, sino que se negocian y se construyen: "Ha venido a pedir un acto de fe, y los actos de fe, a la Iglesia. En el Parlament estamos para dialogar, convencer y negociar".

En el pleno del Parlament tras intervenir Aragonès, Albiach ha defendido la importancia de disponer de Presupuestos para 2023 y, ante el ofrecimiento del PSC-Units a negociarlas con el Govern, ha recordado que republicanos y socialistas suman 66 diputados, por lo que no reúnen la mayoría suficiente: "No la tienen, y pediría que no hablaran en nombre de otros grupos".

Ha sostenido que el debate de este miércoles en el Parlament puede considerarse para Aragonès su tercer debate de investidura, después de haber perdido todos los apoyos de las formaciones que lo convirtieron en presidente, según Albiach: "Y tiene la suerte de que este debate de investidura no se deberá votar, porque ha llegado con el apoyo de 33 diputados y saldrá con el de 33".

Albiach ha dicho que Aragonès podría haber aprovechar la remodelación del Govern para cesar al conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, y ha lamentado que el cese que se haya producido haya sido el del hasta ahora comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela: "Han empezado el Govern de ERC en solitario igual que acabaron su Govern con Junts: entre broncas, ruido y crisis".

Ha pedido avanzar en ámbitos como el alquiler social, la soberanía energética, la subida de salarios y un escudo social, así como en un compromiso con la mesa de diálogo, el fin de la vía unilateral y la transformación de España: "En sus manos está decidir si quiere ser recordado como el último presidente de una vieja etapa o como el primero de un conjunto de gobiernos que harán levantarse a Catalunya".