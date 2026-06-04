Albiach (Comuns) avisa al Govern de que su apoyo a los Presupuestos "no es un cheque en blanco"

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado este jueves al Govern de Salvador Illa de que el apoyo de su grupo al proyecto de Presupuestos de este año "no es un cheque en blanco" para futuras iniciativas que quiera sacar adelante.

"Esto no es, de ninguna de las maneras, un cheque en blanco. El Govern, cada vez que quiera aprobar algo, si quiere hacerlo con nosotros deberá negociar medida a media y ley a ley, ha destacado en el debate de totalidad de las cuentas en el pleno del Parlament.

Tras argumentar que avalan los Presupuestos porque priorizan la vivienda, el transporte público y la lucha contra las desigualdades, ha expuesto que negociarán los siguientes si el Govern cumple con lo pactado y si "se deja de ocurrencias con giros hacia la derecha, empezando por la infiltración de mossos en asambleas de docentes", entre otros ejemplos.

"Con nosotros se cumple. No cumplir tiene consecuencias. Deben ser políticas progresistas y sólo negociamos y pactamos con fuerzas democráticas. Con las antidemocráticas no nos damos ni los buenos días", ha apuntado.

Tras sacar pecho de la orientación de estos Presupuestos, ha advertido de que siempre aprovecharán las oportunidades que se les presenten para poner sus votos a favor de políticas de izquierdas y para desmarcarse de las de Foment del Treball y otras patronales.

También ha justificado el voto de su grupo a los últimos presupuestos aprobados en gobiernos de los expresidentes de la Generalitat Quim Torra y Pere Aragonès, y dirigiéndose a Junts ha reivindicado las políticas de los Comuns en materia de vivienda: "Dejen de desinformar y apoyen en el Congreso la prórroga automática de alquileres", ha reclamado.