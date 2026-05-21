Albiach (Comuns) celebra el acuerdo "ambicioso" de Presupuestos con un papel central para vivienda

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado el acuerdo "ambicioso" firmado con el Govern este jueves para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, y ha apuntado al papel central que tienen las políticas de vivienda, con 2.500 millones para lo que queda de legislatura.

En una rueda de prensa en la sede del partido tras firmar con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el acuerdo para la aprobación de las cuentas catalanas, Albiach ha afirmado que se trata de un "presupuesto de legislatura", teniendo en cuenta que se aprobarán en el mes de julio y que los comicios de 2027 pueden complicar futuras negociaciones.

"Tengo la intuición de que en 2027 será difícil", ha sostenido respecto a la aprobación de nuevas cuentas para 2027, y por ello ha defendido la ampliación del acuerdo que los Comuns ya alcanzaron con el Govern en febrero.

La líder de los Comuns ha defendido que el pacto pone el foco en vivienda, en "los servicios públicos como el patrimonio básico elemental de la gente trabajadora" e incluye cuestiones como doblar el presupuesto de Memoria democrática, partidas para derechos sexuales y reproductivos, energías renovables y transporte público.

SANCIONES A FONDOS BUITRE

A parte de los 2.500 millones que se destinarán a políticas de vivienda, los Comuns han acordado con el Govern crear una Dirección general de disciplina en vivienda que, según Albiach, tendrá "los recursos necesarios para inspeccionar y para sancionar".

"Cuando los incumplimientos de la ley no tienen consecuencias lo que vemos es que la especulación continúa. Y por esto también queremos lanzar un mensaje a todos los especuladores de nuestro país, en concreto a los fondos buitre: acabaremos con la especulación", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que las sanciones en el marco del régimen sancionador "son meramente anecdóticas" y ha acusado al Govern de no atreverse y no tener ambición para sancionar los incumplimientos de la ley de vivienda.

Preguntada por quién dirigirá la Dirección general acordada, Albiach ha apuntado que será "una persona con visión política, pero sobre todo, con trayectoria, sensibilidad, que conozca perfectamente cuál es la situación del mercado, cómo los fondos buitre están expulsando a la gente de sus casas".

El pacto contempla también en este ámbito la reconversión de oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial: "Legislativamente se puede hacer", ha dicho Albiach, que ha cifrado en unas 27.000 viviendas que se podrían añadir al parque de vivienda pública solo en Barcelona.

LA TASA ZUCMAN, FUERA DEL ACUERDO

No ha habido acuerdo, en cambio, para incluir en el pacto de Presupuestos la 'Tasa Zucman', un impuesto para gravar con un mínimo de un 2% a los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

Albiach ha explicado que, tras la falta de acuerdo, los Comuns llevarán la ley al Parlament: "El Govern tendrá que quitarse la careta y decidir si da apoyo, o no, a esta ley".

En materia de transporte, han acordado con el Govern reformular el proyecto de la R-Aeroport para 2030, para reconvertirla como en una prolongación de la línea R4 y que llegue hasta Terrassa o Manresa (Barcelona).

FISCALIZACIÓN CADA 2 MESES

La líder de los Comuns ha avisado de que a pesar del acuerdo los Comuns siguen ejerciendo de oposición al Govern y ha asegurado que fiscalizarán el cumplimiento de los acuerdos en una mesa de seguimiento del pacto cada 2 meses.

Ha subrayado de que su voluntad de que haya Presupuestos "va en paralelo a la exigencia al Govern, con fiscalización, pidiendo explicaciones cada vez que lleven a cabo una política" que no guste a su formación, y pidiendo asunciones de responsabilidad si fuera necesario.

Finalmente, respecto a la negociaciones entre la Generalitat y los sindicatos educativos, ha asegurado desconocer el margen presupuestario del Govern de cara a la negociación, pero ha concluido: "Estoy convencida de que hay voluntad por las dos partes".