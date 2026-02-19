Albiach (Comuns) celebra el pacto de Presupuestos y pide a Illa cumplirlo: "Estaremos atentos"

Albiach en rueda de prensa tras firmar con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el acuerdo para los Presupuestos - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Feb.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha mostrado satisfecha por el acuerdo de este jueves con el Govern para aprobar los Presupuestos 2026 de la Generalitat, aunque ha advertido de que corresponderá al Ejecutivo cumplirlo: "Estaremos atentos".

En rueda de prensa tras firmarlo con el presidente Salvador Illa en la Generalitat, Albiach ha dicho que ha sido una negociación con "mucha ambición" de su partido, y que, si finalmente el Govern pacta con ERC la aprobación de las cuentas, será responsabilidad suya cumplir los acuerdos.

Ha afirmado que limitar las compras especulativas de vivienda ha sido el principal tema en la negociación, y que han conseguido su objetivo: "Con nuestra proposición de ley, en Catalunya nadie podrá comprar para especular", ha sostenido, y ha enumerado los acuerdos en otros ámbitos, como Rodalies, salud y educación.

