Albiach (Comuns) cree que la fallida OPA evita que se agrave "aún más, la concentración bancaria"

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha valorado positivamente este jueves el fracaso de la OPA del BBVA al Banco Sabadell porque, en su opinión, de haber prosperado "se hubiera agravado, aún más, la concentración bancaria".

"Buena noticia que fracase la OPA del BBVA al Sabadell, que hubiera agravado, aún más, la concentración bancaria", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Ahora es necesario que el Sabadell responda al compromiso de la sociedad catalana, garantizando crédito, especialmente a pymes, y manteniendo todos los puestos de trabajo", ha añadido.