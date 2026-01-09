Albiach (Comuns) cree que "todo el mundo gana" con la nueva financiación y que Junts no podrá oponerse

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras reunirse con el presidente, Salvador Illa, tras el acuerdo para la financiación autonómica - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que el nuevo modelo de financiación autonómico que han acordado el Gobierno, el Govern y ERC es uno en el que "todo el mundo gana", y que no se podría entender que una formación que ame a Catalunya, como Junts, se oponga a la propuesta.

Así se ha manifestado este viernes en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras reunirse con el presidente, Salvador Illa, para abordar el nuevo modelo de financiación autonómico, que aumentaría en unos 4.700 millones anuales los recursos de Catalunya.

"Todo el mundo gana, porque es un acuerdo que cumple con el principio de ordinalidad, pero también con el principio de solidaridad", ha manifestado Albiach, que ha defendido que no va en contra de nadie, sino que va en favor de los servicios públicos, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Ha defendido que el nuevo modelo, que "ha llegado tarde, pero ha llegado", es necesario para mantener el sistema del bienestar en Catalunya porque aporta un 12% más de recursos a las arcas de la Generalitat cada año, y que de esta forma se empieza a hacer justicia, en sus palabras.

"A nosotros nos parece bien que Catalunya sea solidaria, pero lo que no puede ser es salir perjudicada del sistema de redistribución como estaba ocurriendo hasta ahora. Siempre hemos defendido la solidaridad entre los territorios, pero lo que no podía ser era esa injusticia fiscal", ha argumentado.

JUNTS, PP Y PARTIDOS DE SUMAR

La líder de los Comuns ha apelado a los diputados de las fuerzas políticas catalanas en el Congreso a poner por delante los intereses de Catalunya a los de sus partidos, y que den el visto bueno en la Cámara baja a la propuesta: "Ahora tenemos una oportunidad. Esta oportunidad se llama gobierno de coalición progresista en el Estado".

Ha dicho que es una oportunidad que no se puede dejar pasar, y ha añadido: "No entendería que alguien que ama a Catalunya no apoyara este acuerdo cuando llegue la votación al Congreso de los Diputados".

De la misma forma, ha asegurado que todo el mundo sabe que este nuevo modelo no perjudicará a ninguna comunidad autónoma, y que de hecho beneficiará a muchas que ahora gobiernan presidentes del Partido Popular.

"Saben que es un buen acuerdo por sus territorios, sus servicios públicos y sus ciudadanos. Pero están haciendo un gran ejercicio de hipocresía, criticando el acuerdo sólo con el objetivo de desgastar al Gobierno, mientras esperan con los dedos cruzados a que el bloque de investidura vote a favor", ha sostenido.

Preguntada por si se puede dar por hecho el apoyo de todos los partidos que confirman Sumar al nuevo modelo, no ha confirmado este extremo, pero ha reiterado que es un acuerdo "objetivamente bueno" y que beneficia también, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, a Aragón o a las Islas Baleares.

IRPF

Sobre el hecho que el acuerdo no contemple, por ahora, avanzar en la recaudación íntegra del IRPF por parte de la Generalitat, ha afirmado que están de acuerdo con ERC con que Catalunya debe avanzar en la recaudación de impuestos: "Desde la proximidad todo se gestiona mejor".

Sin embargo, ha dicho que es una cuestión que está negociando ERC, y que mantiene el principio de lealtad con ellos, de la misma forma que les gusta que se respeten sus negociaciones en materia de vivienda con el Govern.

PRESUPUESTOS

Precisamente sobre las negociaciones con el Ejecutivo de Salvador Illa para los Presupuestos, ha dicho que no es algo que hayan abordado en el encuentro de este viernes, y que no han empezado todavía a hacerlo porque desde los Comuns les falta información "sobre cómo se están cumpliendo los acuerdos" en educación y sanidad que suscribieron para los suplementos de crédito en 2025.

Ha insistido en que no se sentarán a negociar hasta que se cumplan estos compromisos (para lo que tienen pendiente una reunión de seguimiento) y hasta que la Generalitat haya puesto sanciones "a aquellos que hacen fraude con la ley por el derecho a la vivienda", y ha dicho que el balón está en el tejado del Ejecutivo.

"El Govern es consciente de que ahora mismo hay gente que está cometiendo fraude, y, por tanto, lo que hay que hacer es aplicar la ley, poner sanciones a quienes se están saltando la ley, y hasta que esto no ocurra, nosotros no podremos sentarnos a negociar los Presupuestos", ha zanjado.