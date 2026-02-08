Albiach (Comuns) critica que el Govern "no ha sabido hacer valer su autoridad" respecto a Rodalies

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - David Zorrakino - Europa Press

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que el Govern "no ha sabido hacer valer su autoridad" respecto a la situación de Rodalies y, según ella, ha cometido errores garrafales de comunicación, textualmente.

"No ha tenido ni la primera ni la ultima palabra", ha insistido en una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este domingo.

"La situación de Rodalies no es nueva, pero ahora ha explotado en su máxima expresión. Son años de desinversión, de falta de ejecución, de priorizar la alta velocidad, de plantear la ampliación del aeropuerto, y no de cómo reforzamos el tren que usa la mayoría", ha resumido.

Así, ha pedido que "todos los equipos de mantenimiento que hay de forma extraordinaria se queden de forma permanente" y que el Pacte Nacional pel Transport Públic sea integrado por expertos, agentes sociales y económicos, partidos políticos, Govern y las plataformas de usuarios, y que se celebren reuniones periódicas.

Además, ha afirmado que hay que "aspirar al traspaso total" de la gestión de Rodalies porque, a su parecer, la separación de Renfe y Adif está fallando y genera más inconvenientes que ventajas, textualmente.

Sobre la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha dicho que "donde hay que pedir dimisiones sí o sí es al otro lado del Ebro", aunque ha señalado que el departamento de Paneque es, en sus palabras, una macroestructura que no es funcional, por lo que pide que vivienda tenga una conselleria propia.

Preguntada por el inicio de la negociación de presupuestos ha llamado a acciones contundentes y ha asegurado que "el Govern tiene demasiado miedo a la conflictividad social" por lo que, dice, está costando que cumplan con los acuerdos.

También se ha referido a la propuesta de los Comuns para limitar las compras especulativas de vivienda: "El Govern entiende el problema y nos transmite que quiere hacer algo. Ya tenemos un informe que dice que se puede hacer y ahora tendremos otro que esperamos que vaya en la misma dirección", ha expresado.

En materia de vivienda ha dicho que el Govern "tiene que construir" pero, mientras tanto, según ella, se deben regular los precios y doblar las ayudas al alquiler, además de rehabilitar viviendas porque, afirma, hay barrios en Catalunya que se caen, textualmente.

En este sentido, sobre la ley de barrios, ha explicado que una de las condiciones de los Comuns es pasar de 20 a 40 barrios rehabilitados y ha añadido que el Govern debe actuar "de oficio" en pisos en mal estado por tal de incorporarlos al parque de vivienda protegida.