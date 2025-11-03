Albiach (Comuns) sobre la dimisión de Mazón: "Convocar elecciones habría sido un mínimo"

Archivo - La líder de Comuns Sumar y diputada en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, interviene tras la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, para explicar la gestión del Govern de la DANA en Catalunya, en el P - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROP PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, haya dimitido pero no convocado elecciones: "Después de un año, Mazón no tenía ninguna salida permisible, decente, pero al menos pedir perdón y convocar elecciones habría sido un mínimo. Pero claro, así el PP no sería el PP".

"Mazón no es solo un incompetente. Es mala persona y mentiroso", ha sostenido Albiach en un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press, y le ha acusado de no saber marcharse bien.

También ha asegurado que Mazón no ha dimitido, sino que le han echado las víctimas con su dignidad, pero "no el PP, no Feijóo, no Vox ni Abascal, ellos le han sostenido hasta ahora".