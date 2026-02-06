Albiach (Comuns) exige al Govern doblar los recursos en memoria democrática para los Presupuestos

Archivo - La presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado este viernes que pondrá como exigencia en la negociación para los Presupuestos con el Govern que se doblen los recursos dedicados a las políticas de memoria democrática.

"¿Qué necesitamos, para hacer frente a la extrema derecha, a esa ola reaccionaria que tenemos en todas partes? Evidentemente, políticas públicas y, por tanto, vivienda, Rodalies, transporte público, educación, sanidad... Pero también es muy importante poner el foco en la memoria democrática", ha dicho en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha explicado que actualmente el presupuesto de la Generalitat para estas políticas es de 5 millones de euros, y que para las nuevas cuentas debe alcanzar los 10 millones.

Entre las iniciativas que, a su parecer, se deben impulsar con estos recursos está la apertura de una oficina de atención a los familiares de las víctimas del franquismo y acelerar la apertura de fosas comunes: "Hay un dato que, para mí, es muy revelador, y es que hay más de 900 fosas en Catalunya para abrir".

Esta condición se sumaría a las anunciadas el jueves por la formación para aprobar las cuentas: una ley contra la compra especulativa de vivienda, más recursos para Rodalies, despliegue de comedores escolares y reducción de listas de espera en sanidad, entre otras.

SITUACIÓN DE RODALIES

Respecto a la gestión de Rodalies, Albiach ha insistido en la petición de que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, deje alguna de sus responsabilidades: "Es inabarcable, este macrodepartamento, para una sola persona", ha argumentado.

Sobre la petición de responsabilidades, ha dicho que, cuando termine la crisis, exigirán responsabilidades si así lo consideran: "Yo no digo que no hagan falta dimisiones. Creo que se necesitan dimisiones. Ahora bien, estamos en medio de la crisis, y, sobre todo, creo que las primeras que tocan son de Renfe y Adif", ha sostenido.

Ha considerado "insuficientes" las que ha habido ya en estas dos empresas públicas, y ha dicho que parte de la responsabilidad en la situación de Rodalies es del Gobierno, pero también hay responsabilidad de la Generalitat, que debe exigir más nivel de ejecución de obra pública.