Albiach (Comuns) exige al Govern prohibir la compra especulativa para unas cuentas: Es "innegociable"

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado este martes al Govern de que prohibir la compra especulativa de vivienda es "innegociable" para que su formación apoye los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que comenzaron a negociar este lunes.

En una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Albiach ha subrayado que la vivienda y Rodalies son las grandes preocupaciones de la ciudadanía y, por ello, son las dos cuestiones que los Comuns consideran clave en el marco presupuestario: "No daremos ni un paso atrás".

"ES CONSTITUCIONAL"

Preguntada por la respuesta del Govern, ha apelado a la prudencia, ha destacado que en la primera reunión de este lunes presentaron sus propuestas y que ahora esperan la réplica en el siguiente encuentro, que está previsto para este miércoles a las 14 horas en el Parlament.

"Hay temas en los que estamos más cerca y otros que sabemos que costarán más. Nosotros pensamos que lo que estamos planteando no son nuestras prioridades, sino que son las necesidades del país", y ha reiterado que tanto la vivienda como la respuesta urgente a la crisis de Rodalies con más transporte alternativo son irrenunciables para su formación.

Los Comuns también han destacado que los informes de los expertos que conforman el grupo de trabajo --que tendrá que transmitir unas conclusiones en los próximos días para elaborar una propuesta sólida-- apuntan a que la prohibición de la compra especulativa de vivienda "es constitucional".

MONOGRÁFICO SOBRE EL ASCENSOR SOCIAL

Respecto al pleno monográfico sobre la crisis del ascensor social que comienza este martes por la tarde a iniciativa de Junts, Albiach ha criticado "que precisamente sea Junts quien hable de ascensor social y de cultura del esfuerzo".

"Cada vez que tienen oportunidad de hablar de economía en el Parlament acaban hablando sobre fiscalidad, pero no del dinero que se necesita para blindar los servicios públicos esenciales para la gente trabajadora, sino de cómo convertimos Catalunya en un paraíso fiscal como el Madrid de Ayuso", ha agregado.

En este sentido, ha instado a Junts a apoyar la reforma de un sistema de financiación justo y progresivo en el que los que más tienen paguen más en vez de querer "dar regalos fiscales a los más ricos".