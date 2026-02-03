Albiach (Comuns) pide al Govern dejar "de hablar de normalidad" en Rodalies y no crear frustración

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido este martes al Govern que "deje de hablar de normalidad, o de volver a la normalidad" en Rodalies, porque está generando falsas expectativas y más frustración entre la ciudadanía.

"No se puede seguir generando más frustración, mayor impotencia y falsas expectativas. No sabemos cuándo se recuperará el servicio. Ahora, lo que sí podemos hacer es reforzar los servicios alternativos, con frecuencias y plazas suficientes y, sobre todo, dar información certera y ajustada a la realidad", ha dicho en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras reunirse con el Govern.

Ha afirmado que es "muy evidente" que el Govern no está gestionando bien la crisis de Rodalies, y aunque haya temas que no dependan de la Generalitat, ha dicho que es una cuestión de mínimos que la información al usuario sea real.

RESPONSABILIDADES

Albiach ha insistido en que desde los Comuns pedirán responsabilidades cuando se supere la crisis y se vuelva a la normalidad, pero que con las incidencias que se están registrando este martes "ha quedado demostrado que la crisis no está superada".

Sin embargo, ha afirmado que cuando se habla de volver a la normalidad en el caso de Rodalies, se trata de una normalidad con incidencias, puesto que el servicio de Rodalies no será un buen servicio hasta dentro de 5 o 10 años, y que en su caso, consideran que se volverá a la normalidad cuando la red "esté abierta y no vaya fallando cada dos por tres".

SÍLVIA PANEQUE

Sobre la advertencia de los Comuns al Govern de que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, deje alguna de las varias responsabilidades de su Departamento, ha dicho que se o han transmitido al Govern, pero que no les corresponde trasladar a la prensa su respuesta.

"Los dos retos principales de esta legislatura y lo que más preocupa a la ciudadanía es movilidad, por tanto, Rodalies, y vivienda. ¿Hasta qué punto es sostenible, ya no sólo políticamente, sino incluso vitalmente, que esto esté bajo el paraguas de una sola persona", que también tiene las competencias de la transición ecológica en Catalunya y es la portavoz del Ejecutivo.