Albiach (Comuns) pide "proteger" a los bomberos y defender sus reivindicaciones

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido "proteger" a los bomberos y defender sus reivindicaciones ante los incendios simultáneos en Catalunya que les obligan a jornadas maratonianas, dice.

Así lo ha declarado desde Aiguamúrcia (Tarragona), donde se ha reunido con el alcalde del municipio, Oscar Sendra, después de los diversos incendios en las últimas semanas que han afectado a la localidad.

Albiach ha reconocido el trabajo "inmenso" de los bomberos que, ha apuntado, llevan a cabo su labor sin suficientes horas de descanso por los incendios que se solapan, sin tiempo para renovar y descontaminar los equipos de protección individual y con una alimentación que no es suficiente.

"Hemos de proteger a quien nos está salvando la vida y a quien está también protegiendo el territorio", ha defendido.

Así, ha dicho que debe haber reconocimiento pero "también defensa y protección" de las reivindicaciones del cuerpo.