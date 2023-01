Albiach (comuns) pide al PSC a "poner fin al bloqueo" de Presupuestos y les acusa de poner excusas

Asegura que tiene el "compromiso intacto" de Aragonès de no destinar dinero a la B-40

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado al secretario primero del PSC, Salvador Illa, a "poner fin al bloqueo" de los Presupuestos de la Generalitat de 2023, después de que el presidente catalán haya aceptado el proyecto de la B-40 en los términos que plantea el PSC para desbloquear las negociaciones, y le ha acusado de poner excusas.

"Vemos que más que escollos lo que hay son excusas", ha sostenido Albiach en rueda de prensa este jueves en la Cámara catalana, donde ha insistido en que el PSC debe ser claro y decidir si hay o no Presupuestos, ya que considera que es momento de que sean nítidos y transparentes.

Albiach también ha asegurado que tiene el "compromiso intacto" del presidente de la Generalitat para que no se destine ninguna partida presupuestaria a la B-40, al Hard Rock y a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ya que de lo contrario romperían en acuerdo de Presupuestos que firmaron con el Govern.

Preguntada por hasta qué punto está dispuesta a mantener el apoyo al Govern si ERC se compromete con estos proyectos, Albiach ha respondido: "Quien tiene la contradicción no es el PSC si consigue que ERC pacte esos proyectos a parte del Presupuesto, quien tiene la contradicción es ERC".

Albiach ha recordado que los comuns firmaron un acuerdo exclusivamente para los Presupuestos, "no un acuerdo de estabilidad, no un acuerdo de investidura", y ha reiterado que sigue intacto mientras no haya ninguna partida que vaya en contra de lo firmado.

Ha asegurado que los republicanos deberán dar explicaciones ante sus votantes del Vallès, y ha añadido que "ERC, o no tiene claro cuál es su modelo de país, o no tiene claro hasta donde puede defenderlo", ya que considera que los de Pere Aragonès han renunciado a su posición con respeto a la B-40.

Sobre la petición de la CUP para que comparezca de urgencia en la Comisión de Territorio del Parlament el conseller de Territorio, Juli Fernàndez, Albiach ha afirmado que es interesante ya que el conseller fue alcalde de Sabadell (Barcelona) y "una de las personas que más se opuso a la creación" de la B-40.