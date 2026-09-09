Albiach (Comuns) ve buena noticia la dimisión de Trapero, que ve como una nueva "crisis de Govern"

Archivo - La diputada de Comuns, Jessica Albiach. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, es una buena noticia, pero ha señalado que supone una nueva "crisis de Govern".

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este miércoles ha criticado que el Govern "vive instalado en la provisionalidad".

"Confiamos en que los cambios en la Dirección General de la Policía y del jefe de los Mossos supongan cambios efectivos para garantizar el derecho a la protesta y mejorar la percepción de seguridad de nuestro país", ha añadido.