Albiach exige a Illa mantener los precios de transporte público y seguir abordando la vivienda

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que no les llame para negociar los Presupuestos si no mantiene los precios del transporte público.

"Estamos viendo un Govern que está dudando, que se lo está pensando, que no lo tiene claro y que hasta podría llegar a subir" el transporte, ha alertado ante el Consell Nacional de Catalunya en Comú.

Albiach ha dicho que esta próxima semana es clave para los Comuns, con el objetivo de conseguir esto, y también de aprobar la regulación de los alquileres de temporada para frenar la subida de precios.

"No permitiremos que se suban los precios de la T-Usual, que es lo que hace que cada día miles y miles de catalanes y catalanas puedan ir a trabajar, puedan ir a cuidar o puedan ir a estudiar", ha insistido.

CASOS DE ACOSO SEXUAL

También se ha referido a los presuntos casos de acoso sexual por parte de dirigentes del PSOE, avisándolo de que "lo que marca la diferencia es la contundencia, la diligencia en las respuestas".

"Queremos exigir al Partido Socialista contundencia, diligencia y urgencia, porque lo que está claro es que las cosas no se han hecho bien", ha añadido.