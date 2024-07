Albiach reivindica que los Comuns son aritméticamente "imprescindibles" para la legislatura

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicado este sábado que los Comuns son aritméticamente "imprescindibles" y, a su juicio, políticamente necesarios para la legislatura en Catalunya.

"Con toda la humildad del mundo, pero la aritmética habla por sí sola y, por tanto, aritméticamente somos imprescindibles, pero también porque políticamente somos necesarias por nuestras ideas, por nuestra valentía", ha expresado en el Consell Nacional del partido celebrado en Barcelona.

Ha asegurado que los Comuns no se equivocan de prioridades y que "no habrá legislatura si no es trabajando para garantizar el acceso a la vivienda" y la transición verde.

"Seremos decisivos en el próximo ciclo político que se tiene que abrir necesariamente en Catalunya", ha añadido.

Asimismo, Albiach ha señalado que esta legislatura tiene que ser la de "la recuperación, de la consolidación y del fortalecimiento de la sanidad pública", garantizando la visita en la atención primaria en un máximo de 48 horas y reforzando la salud mental y el dentista público.