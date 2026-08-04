Albiach reprocha a Sánchez querer ser "campeón" climático pero ampliar el Aeropuerto de Barcelona

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su defensa del combate contra la emergencia climática sea compatible con ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

"No se sostiene que Sánchez quiera ser el campeón en la lucha contra la emergencia climática y mientras tanto el ministro Puente y el presidente Illa estén trabajando para la ampliación del Aeropuerto", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Según Albiach, los gobiernos deben luchar contra la emergencia climática que este verano se ha hecho evidente con los "incendios devastadores de sexta generación", pero que esta acción en favor del clima debe acompañarse de medidas coherentes.

Por eso, ha ironizado con las palabras de Sánchez sobre el PP y Vox: "Decía Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, que los bulos del Partido Popular y de Vox son combustible para la emergencia climática. Yo diría que la ampliación del Aeropuerto también".

Ha apoyado trabajar en un pacto de Estado contra la emergencia climática, y, aunque admite que Sánchez e Illa tienen un discurso que se enfrenta a la extrema derecha y el negacionismo climático, sus acciones van en sentido contrario: "Nos encontramos con unas prácticas y unas propuestas que son propias de negacionistas".

Más allá del impacto en emisiones, que según Albiach aumentarían en un tercio con la ampliación de El Prat, también condicionaría el modelo económico: "Nos traería 20 millones más de turistas, y creo que ya tenemos suficientes".

PRESIÓN A JUNTS

La dirigente de los Comuns se ha referido también al nuevo decreto del Gobierno en materia de vivienda, cuya aprobación ha pospuesto el Ejecutivo a septiembre en busca de apoyos parlamentarios, que Albiach cree que pueden pasar por Junts.

"Hay un bloque democrático y plurinacional en que cada uno tenemos nuestras ideas, nuestras medidas, nuestras políticas, pero hemos de ser capaces de ponernos de acuerdo en lo que es más básico, que es el bien de Catalunya", ha dicho.

Por eso ha criticado que Junts no puede "por la mañana decir que ama a Catalunya y por la tarde votar con el PP y Vox", y les ha instado a negociar las medidas del decreto, aunque los Comuns tienen líneas rojas.

Estas líneas son tres: "La prórroga automática de los alquileres dos años, la moratoria de desahucios y la regulación de los alquileres de temporada. Para nosotros, estas tres cosas deben estar sí o sí", pero pueden ser flexibles, hacer concesiones y negociar en otros temas y atender a sus demandas.

EL PP Y LA FINANCIACIÓN

También ha opinado sobre la reforma del modelo de financiación, que se abordará en septiembre con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras posponerse a petición de las autonomías gobernadas por los populares.

Albiach ha lamentado este retraso: "Es una lástima, porque tengo la sensación de que al Partido Popular ni está ni se le espera. Y, por tanto, yo creo que estamos perdiendo tiempo".

Ha asegurado que las posiciones "tan sectarias" del PP quedan desautorizadas por la posición del Gobierno de Canarias: según ella, con su apoyo a la reforma del modelo ha demostrado que la propuesta es buena para todos.

"Lo que no pueden hacer es, sencillamente porque ha sido impulsado desde Catalunya, ponerse de espaldas. Cierto que para Catalunya vienen 4.700 millones de euros, pero es que, por ejemplo, para la Comunidad Valenciana van 3.800, y Andalucía es la segunda más favorecida", ha dicho.