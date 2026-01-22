Albiach ve un "error" anunciar que se reanudará el servicio de Rodalies sin estar garantizado

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Generalitat por el acuerdo de financiación, a 9 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha considerado un "error" anunciar que se reanudará el servicio de Rodalies sin que ello estuviera garantizado.

"Una vez más se demuestra que Rodalies y Regionales es clave para el funcionamiento del país y porque debe ser la máxima prioridad del Govern en infraestructuras", ha subrayado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Aunque el Govern anunció que el servicio de Rodalies se reanudaría a partir de las 6.00 horas de este jueves --salvo el tramo de la R4 en el que se produjo el accidente y el tramo de obras por la ampliación de la R3--, la red ferroviaria no lo ha hecho alegado "causas operativas" desde las 6.30 horas.